به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در بازدید میدانی از باغات پسته و ترمینال های ضبط پسته شهرستان رفسنجان گفت: در ابتدا پیش‌بینی می‌شد که امسال تولید پسته از باغات کشور از ۳۴۰ هزار تن فراتر رود، اما علیرغم وقوع برخی ناهنجاری‌های آب و هوایی، ناترازی انرژی، قطعی برق چاه های کشاورزی و کاهش کمی و کیفی، با این حال امیدواریم با تلاش باغداران، حدود ۲۴۰ هزار تن پسته تازه و خشک در سال جاری از سطح باغات کشور برداشت شود.

داریوش سالم‌پور اظهار کرد: خوشبختانه امسال سال خوبی برای پسته به خصوص در استان کرمان و شهرستان رفسنجان به عنوان قطب تولید پسته کشور بود، هرچند با چالش‌هایی مانند خسارت‌های جوی، خشکسالی و قطعی‌ برق موتورهای پمپ آب چاه‌های کشاورزی مواجه بودیم، اما با تلاش باغداران و همکاری همه‌جانبه کارشناسان در سطح ستاد وزارتخانه و سازمان جهاد کشاورزی استان‌های پسته‌خیز، توانستیم این سال را با عملکرد مثبتی پشت سر بگذاریم.

وی به نقش استان کرمان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید پسته در کشور اشاره کرد و گفت: از دو سال گذشته برنامه‌ای مشترک با همکاری سازمان فائو، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای مرتبط برای ارتقای جایگاه پسته ایران در بازارهای صادراتی به‌ویژه کشورهای اتحادیه اروپا با محوریت کرمان آغاز شده است.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک افزود: با همکاری اتاق های بازرگانی، تشکل های بخش خصوصی، انجمن پسته ایران و اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، توفیقات قابل توجهی در زمینه ارتقای کیفیت و اعتبار پسته ایران حاصل شده و جایگاه ویژه‌ خود در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه اتحادیه اروپا را تثبیت و تقویت کرده است.

وی با اشاره به آمار صادرات پسته گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان پنج‌ماهه اول سالجاری، بیش از ۲۱۰ هزار تن پسته به ارزشی بیش از دو میلیارد دلار صادر شده است.

در این بازدید علی باقری مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان، افزود: با توجه به سخت‌گیری‌های اتحادیه اروپا در خصوص استانداردهای صادراتی، از سال گذشته مجوز صادرات به این اتحادیه صرفا از طریق اقدام در استان کرمان و نمونه برداری و آزمایش و اخذ گواهی بهداشتی سازمان غذا و دارو صورت می گیرد،