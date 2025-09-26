به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، جانشین سپاه صاحب الزمان استان در این مراسم ، دفاع مقدس را گنجینه ای گرانبها دانست که باید آن را در زندگی به کار گرفت.

سردار فتحیان با اشاره به توطئه دشمن علیه جمهوری اسلامی افزود:رهبری هنرمندانه جامعه و فرماندهی قرارگاه جنگ از سوی مقام معظم رهبری در طول ۱۲ روز ، موجب انسجام ملت شد و ترس را به غرور ملی تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه تصمیم دشمن به موضع ما بستگی دارد گفت: اگر موضع قدرت اتخاذ شود دشمن جرات تعرض ندارد که در اینباره دولت ، مجلس و مردم باید همدل مقابل دشمن بایستند.

محله جوی آباد قدیم خمینی‌شهر در دوران دفاع مقدس بیش از ۴۵ شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.