طرح آبرسانی به ۶ روستا در منطقه شیبکوه فسا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: سه طرح آبرسانی در این شهرستان با هزینه بیش از ۱۲۱ میلیارد تومان افتتاح و بیش از ۲۳ هزار نفر از ساکنان این مناطق و شهر فسا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند.

محمدی افزود: آبرسانی به روستا‌های چاه دولت، بیشه زرد، احمد آباد، رحیم آباد، بیدزرد و سده با هزینه بیش از ۶۸ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند.

وی بیان کرد: همچنین در راستای ایجاد آب پایدار، در مسیر خط انتقال آب فسا ۲ طرح آبرسانی دیگر شامل حفر، تجهیز و برق رسانی یک حلقه چاه در منطقه شیدانک و کف شکنی و تجهیز ۲ حلقه چاه آهکی نیز در منطقه مهدی آباد و اجرای خط انتقال به طول ۲ کیلومتر از دیگر طرح‌هایی بود که به بهره برداری رسید.

نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: در این سفر ۶ کیلومتر از خط انتقال آب از منطقه چهل چشمه به طرف فسا با لوله GRP و با قطر ۵۰۰ میلی متر با ظرفیت خط انتقال بیش از ۴۰۰ لیتر در ثانیه و با هزینه بیش از ۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.