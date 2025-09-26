به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان گفت: طرح احداث راه روستایی سرتخت، دره باغ، چم قمر و دارگل شهرستان معمولان به مسافت ۷ کیلومتر و با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح علاوه بر عملیات زیرسازی و آسفالت، یک دستگاه پل با دهانه ۴ متری، یک دستگاه پل با دهانه دو متر، ۵ دستگاه آبنما و ابنیه فنی و عملیات خط کشی محور انجام شده است.

حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اجرای این طرح یکی از مطالبات به حق و جدی مردم منطقه دره تخت، دره باغ و دیگر روستا‌های این مسیر بود که با پیگیری‌های مسئولان اجرایی شد.