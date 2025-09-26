



به گزارش خبرگزاری صداوسیما کهگیلویه و بویراحمد؛ معاون سیاسی و امنیتی استاندار در این مراسم که با حضور مسئولان ، خانواده های معظم شهدا و مردم شهید پرور منطقه گچ بلند شهرستان بهمئی برگزار شد با اشاره به اینکه ، امنیت، پیشرفت و اقتدار امروز کشور مرهون خون‌های پاک شهیدانی است که در راه پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب از جان خویش گذشتند گفت: یادواره شهدا باعث احیا راه شهیدان می شود و میزبان این مجالس عرفانی و الهی شهیدان هستند.

فتاح محمدی ، نعمت ولایت و روشنگری‌های مقام معظم رهبری را در برهه های مختلف راهگشا دانست و بر تداوم راه شهدا و حفظ روحیه جهادی در جامعه تأکید کرد.

وی به رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و شهدای ۱۲ روز جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: پیشرفت ها و دستاورد‌های امروز کشور، امنیت پایدار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی مرهون جانفشانی و ایثار شهدا و حمایت مردم است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ضمن تبریک آغاز هفته دفاع مقدس ، حضور و مشارکت مردم، خانواده‌های شهدا و خادمین فرهنگی در این مراسم را نشان دهنده پایبندی جامعه به ارزش‌های دفاع مقدس و مکتب عاشورا ذکر کرد و ادامه داد: ارزش‌های نظام و انقلاب باید حفظ شود و برای حفظ این ارزش‌ها همه باید پای کار باشیم و در این مسیر نیاز به خود سازی داریم.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: بزرگترین سرمایه ملت، شهدایی هستند که برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی جان خود را فدا کردند و ما موظفیم تا با خدمت صادقانه و تلاش برای مردم، قدردان این فداکاری‌ها باشیم.

علی اکبر فرهنگی نسب گفت: آمادگی در برابر دشمنان، دشمن شناسی، بصیرت و آگاهی از منویات مقام معظم رهبری است و همه ما موظف هستیم که در این راستا گام برداریم.

سرهنگ مهدی غلامی نژاد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی هم با اشاره به اجرای بیش از 50 برنامه مختلف به مناسبت هفته دفاع مقدس در نقاط مختلف این شهرستان گفت: فتخارات و دستاورد‌های زمان حال قابل قیاس با زمان سلطنت پهلوی و قبل آن نیست و همه به برکت حضرت امام و رهبری ایشان و مقام معظم رهبری و شهدای کشور است.

حجت الاسلام جلیل پور از اهالی منطقه گچ بلند ، روحانی حوزه ، دانشگاه و روحانی مستقر و امام جماعت منطقه گچ بلند با قدرانی از حضور عموم مردم ، مسئولان و مشارکت حداکثری در این مراسم گفت: این مراسم به همت مردم روستای گچ بلند ، ارکان مسجد امام حسین علیه السلام گچ بلند ،پایگاه مقاومت شهید شیرودی ، پایگاه مقاومت خدیجه کبری(س) ، کانون فرهنگی و هنری حضرت معصومه(س) و دهیاری روستا و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه مقاومت بسیج ثارالله ، گردان امام حسین(ع) و کمیته امداد برگزار شد.

حجت الاسلام جلیل پور از اجرای ویژه برنامه های موفق در طول سال در زمینه های مختلف دینی ، فرهنگی ، مذهبی و آگاهی بخشی در مسجد حضرت امام حسین ع این روستا با مشارکت حداکثری مردم بویژه جوانان خبر داد و گفت: اجرای این یادواره هم یکی از این مراسمات است که به خوبی و با حضور گسترده مردم و مشارکت حداکثری و کیفیت بالا صورت گرفت و انشاالله نظیر چنین برنامه هایی در آینده در این روستا برگزار خواهد شد.

منطقه گچ بلند 7 شهید و شهرستان بهمئی ۱۲۸ شهید به نظام و انقلاب تقدیم کرده است.