فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا گفت: برخلاف دیگر انقلابها در جهان، انقلاب اسلامی ایران پس از ۴۷ سال از وقوعش، همچنان استقلال خود را حفظ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرمانده سپاه ناحیه صومعهسرا در همایش جهاد تبیین با نام «هشت سال ایثار و دوازده روز مقاومت»، به مناسبت هفته دفاع مقدس که در دانشکده ملی مهارت این شهرستان برگزار شد، با اشاره به تفاوت انقلاب اسلامی ایران با انقلاب در دیگر کشورهای جهان، گفت: در اکثر کشورهایی که انقلاب کردند، بعد از انقلاب زیر سلطه یک کشور غربی و یا شرقی قرار گرفتند، اما انقلاب اسلامی ایران پس از ۴۷ سال از وقوعش، همچنان استقلال خود را حفظ کرده است.
سرهنگ محمد صدیقی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال با همه تهدیدها، تحریمها، جنگ و ترور از سوی استکبار جهانی، صهیونیستی و کشورهای غربی، همچنان استوار ایستاده است، افزود: ایران اسلامی امروز یک کشور قدرتمند در جهان است.