به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد:
کمیسیون اجتماعی؛ دعوت از وزیر آموزش و پرورش درخصوص تحقیق و تفحص از نحوه برگزاری آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی (پرورشی) آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳
کمیسیون بهداشت و درمان؛ نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر نفت و معاونین وی
کمیسیون صنایع و معادن؛ دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان
کمیسیون عمران؛ دعوت از وزیر نیرو جهت استماع عملکرد سه ماهه این وزارتخانه درخصوص مدیریت آب تهران و کلانشهرها و نیز تنشهای آبی سایر مناطق کشور و همچنین پاسخگویی به سوالات نمایندگان
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ دعوت از وزیر جهاد کشاورزی به منظور بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام و نیز بررسی سوالات نمایندگان
کمیسیون اصل ۹۰؛ دعوت از مدیرعامل شرکت پخش فراوردههای نفتی و مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز درخصوص نحوه تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها در پاییز و زمستان
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛ برگزاری جلسه کمیسیون با حضور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران