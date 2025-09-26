برزمینی مدیرکل ورزش و جوانان استان، به بهره برداری رسید.

با حضور جمشید قائم مقام نماینده مردم آزدشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی ، ایزدپناه مدیرکل امور روستایی، قاسمعلی

سه طرح عمرانی ،اقتصادی و ورزشی در بخش فندرسک رامیان

زمین چمن مصنوعی روستای دارکلاته با اعتبار حدود 25 میلیارد ریال و ساختمان دهیاری حسین آباد تپه سر فندرسک با اعتبار حدود 7 میلیارد ریال افتتاح شد. -

