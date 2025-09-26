زمین چمن مصنوعی روستای دارکلاته با اعتبار حدود 25 میلیارد ریال و ساختمان دهیاری حسین آباد تپه سر فندرسک با اعتبار حدود 7 میلیارد ریال افتتاح شد.-
همچنین ماشینآلات عمرانی شامل بیلبکهو، تراکتور، تانکر آتشنشانی و نیسان حمل زباله با اعتبار تقریباً ۶۰ میلیارد ریال در روستای شیرآباد فندرسک به
، دهیاران و شوراهای بخش و اهالی روستا تحیول شد.
جمشید قائممقام نماینده مردم آزدشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی درباره آینده ورزش و زیرساختها گفت: سرمایهگذاری برای برخورداری از فضاهای ورزشی بیشتر را هزینه نبینیم، بلکه سرمایه گذاری به سود جوانان است که ظرفیتسازی برای ارتقاء سطح ورزش منطقه کاهش مشکلات اجتماعی را در پی دارد.
وی در ادامه افزود ؛ تعریض جاده توریستی شیرآباد برای گردشگری یکی ازطرح های مهم بوده و اعتباراتی در این خصوص پیش بینی شده که باید برای ایمنی و آسایش مردم منطقه و مسافران این کار بزودی انجام شود.