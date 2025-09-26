پخش زنده
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات و توافقاتی با هیئت روس در حوزه ساخت نیروگاههای بزرگتر از بوشهر در مجموع چهار واحد با ظرفیت نزدیک به ۵ هزار مگاوات در جنوب کشور انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در حاشیه نمایشگاه «اتم اکسپو ۲۰۲۵» در خصوص دستاوردهای سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه افزود: ما نیروگاهی داریم که بیش از ۱۲ سال است با کمک روسیه فعال بوده و بهطور مستمر از سوی انجمن هستهای «وانو» از نظر ایمنی مورد ارزیابی قرار میگیرد. نیروگاه اتمی بوشهر همواره بالاترین امتیاز انجمن هستهای «وانو» یعنی ۱۰۰ از ۱۰۰، را کسب کرده است که نشاندهنده کیفیت این نیروگاه و البته روابط سیاسی خوب و مناسب میان دو کشور است. طبیعی است که باید همکاریها در این حوزه بیش از پیش توسعه یابد.
کمالوندی گفت: این سفر چندمنظوره بود؛ از یک سو شامل حضور در این اجلاس مهم بینالمللی و نیز سخنرانی مهندس اسلامی و تشریح سیاستهای کشور در آن بود و از سوی دیگر، پیگیری روابط با روسیه در زمینههای مختلف همکاریهای هستهای را شامل میشد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: مجمع جهانی اتم که به مناسبت هشتادمین سالگرد فعالیتهای اتمی روسیه برگزار شد، فرصتی برای بازدیدهای متعدد مهندس اسلامی و هیأت همراه از صنایع مختلف اتمی روسیه بود که در جریان آنها مذاکرات و توافقاتی بهویژه در حوزه ساخت نیروگاههای بزرگتر از بوشهر با ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات انجام گرفت که در مجموع چهار واحد با ظرفیت نزدیک به پنج هزار مگاوات در جنوب کشور را شامل میشود.
کمالوندی گفت: موضوع نیروگاههای کوچک مقیاس نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آینده جهان به سمت چنین نیروگاههایی پیش میرود. این نیروگاهها مدولار بوده و قابلیت تکثیر دارند. ما میتوانیم بخش مهمی از فناوری ساخت آنها را از روسیه دریافت کنیم. در این راستا یادداشت تفاهمی امضا شد و قرار است برای پیگیریهای بعدی تیمی از روسیه به ایران سفر کند.
وی تصریح کرد: در مجموع، این سفر بسیار موفقیتآمیز بود و زمینهساز گسترش هرچه بیشتر همکاریها در زمینه ساخت نیروگاههای هستهای بزرگ و کوچک و همچنین توسعه دیگر شاخههای علمی مرتبط با صنعت هستهای از جمله گداخت و تولید رادیوداروها خواهد شد. انشاءالله در آینده روابط دو کشور در این زمینه بیش از پیش گسترش مییابد.
معاون امور بینالملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ضمن اشاره به فعالیت غرفه ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو ۲۰۲۵» نیز اظهار کرد: در غرفه ایران گلچینی از دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ارائه شده؛ از رادیوداروها و فناوری پلاسما گرفته تا نیروگاههای در حال ساخت و دستاوردهای حوزه کشاورزی در این غرفه به نمایش درآمده است. در واقع علاوه بر برق هستهای، دستاوردهای سه حوزه مهم در علوم مرتبط با صنعت هستهای شامل بهداشت و درمان، کشاورزی و صنعت نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. خوشبختانه در زمینه تولید تجهیزات و سنجههای اندازهگیری هستهای نیز پیشرفتهای چشمگیری داشتهایم و تا حد فراوانی به خودکفایی رسیدهایم.
کمالوندی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات اخیر رافائل گروسی اشاره کرد و گفت: آژانس بینالمللی انرژی اتمی دو نقش «حمایتی» و «نظارتی» دارد. در مورد ایران، بیشتر نقش نظارتی آن فعال است، اما متأسفانه این نظارت بیش از حد سیاسی شده است. بارها تاکید کردهایم اگر آژانس بیطرفانه و حرفهای عمل کند، نه تنها به ما بلکه به کل جامعه جهانی کمک خواهد کرد. حضور مدیرکل آژانس در این نمایشگاه از این نظر حائز اهمیت است که امروز بخش مهمی از نیروگاههای جهان ساخت روسیه و دارای فناوری روسی است و حدود ۵۰ درصد سوخت هستهای دنیا توسط این کشور تأمین میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روسیه در حوزه هستهای پیشرفتهای چشمگیری داشته است و بسیاری از کشورها از آسیا و آفریقا نظیر میانمار و اتیوپی نیز به دنبال نیروگاههای روسی هستند. امیدواریم مدیرکل آژانس و نیز کشورهایی که در حال اعمال فشار بر ایران هستند، با بازنگری در رویکرد خود متوجه شوند این فشارها هرگز نتوانسته و نخواهد توانست ما را متوقف کند.