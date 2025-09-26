به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت:بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا عبور موج ضعیف بارشی از فراز استان، سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای به همراه رعدوبرق در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی افزود : همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا، جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی و احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی استان خواهند شد.

تا اواسط هفته تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۱.۴ و ایذه با دمای ۱۲.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۰.۶ و کمینه دمای ۲۰.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.