دیپلمات ارشد روسیه، ناتو و اتحادیه اروپا را به استفاده از اوکراین برای اعلام «جنگ واقعی» علیه کشورش متهم کرد.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست وزیران خارجه گروه ۲۰، لحن مسکو علیه غرب را تندتر کرد و گفت که «ناتو و اتحادیه اروپا با حمایت از اوکراین عملاً وارد یک جنگ واقعی با روسیه شده‌اند».

او غرب را متهم کرد که نه‌تنها محرک جنگ است، بلکه اکنون مستقیماً در آن مشارکت دارد؛ موضعی که مدت‌هاست کرملین مطرح می‌کند.

لاوروف افزود، رویارویی کنونی فقط میان روسیه و اوکراین نیست، بلکه نبردی با «غرب جمعی» است که از «حمایت غیرمستقیم» فراتر رفته و به «مشارکت فعال» رسیده است.

این اظهارات لاوروف پس از چند مورد نقض حریم هوایی ناتو توسط پهپاد‌ها و هواپیما‌های روسیه مطرح می‌شود؛ از جمله سرنگونی چند پهپاد روسی توسط لهستان در اوایل ماه جاری که نخستین اقدام تهاجمی یک عضو ناتو علیه روسیه از زمان آغاز این جنگ تمام‌عیار بود.

لاوروف به سخنان دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، استناد کرد که اوایل سپتامبر تأکید کرده بود «ناتو به‌دلیل کمک نظامی به اوکراین عملاً با روسیه در جنگ است». مسکو همزمان با افزایش کمک‌های نظامی غرب به کی‌یف و تقویت دفاع هوایی کشور‌های عضو ناتو، این ادعا را تشدید کرده است.