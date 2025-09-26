پخش زنده
خدمات رایگان پزشکی مؤسسه خیریه نوآوران سلامت غرب کشور تا دهم آبانماه در نقده ادامه دارد و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از خانوادههای کمدرآمد از آن بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون مؤسسه خیریه نوآوران سلامت غرب کشور گفت: یکهزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان بیبضاعت شهرستان نقده از خدمات رایگان پزشکی در حوزه سلامت چشم و بهداشت دهان و دندان بهرهمند شدند.
علی عمرانی اظهار کرد: این مؤسسه از اواخر مردادماه در شهر نقده مستقر شده و تاکنون ۴۵۰ نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از مجموع ۶۰۰ مراجعهکننده، خدمات رایگان دندانپزشکی دریافت کردهاند.
وی افزود: همچنین یکهزار و ۵۱ نفر از اهالی شهری و روستایی منطقه به صورت رایگان ویزیت چشم شدند که برای ۵۰۰ نفر عینک تجویز شده است.
به گفته عمرانی، با کمک یکی از خیران تاکنون عینک ۲۰۰ نفر آماده تحویل شده و روند تهیه عینک سایر افراد نیز در حال انجام است.
معاون مؤسسه خیریه نوآوران سلامت غرب کشور ادامه داد: برای ۵۲ نفر از بیماران نیازمند نیز عمل جراحی پیشبینی شده که تاکنون ۱۵ نفر زیر نظر دکتر قاضیزاده هاشمی تحت جراحی قرار گرفتهاند و سایر موارد بهتدریج انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: فعالیت این مؤسسه خیریه برای ارائه خدمات رایگان پزشکی به شهروندان نقدهای تا دهم آبانماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
معاون مؤسسه خیریه نوآوران سلامت غرب کشور یادآور شد: هدف اصلی این طرح، ارتقای سطح سلامت عمومی و کاهش دغدغههای درمانی اقشار کمبرخوردار است و در همین راستا علاوه بر خدمات درمانی، آموزشهای لازم در زمینه بهداشت فردی و مراقبتهای پیشگیرانه نیز به مراجعهکنندگان ارائه میشود.
عمرانی همچنین از برنامهریزی برای گسترش این خدمات در سایر شهرستانهای آذربایجانغربی خبر داد و گفت: پس از پایان مأموریت در نقده، گروههای پزشکی و دندانپزشکی این مؤسسه با همکاری خیران و نهادهای حمایتی، به مناطق محروم دیگر اعزام خواهند شد تا خانوادههای بیشتری از خدمات رایگان بهرهمند شوند.