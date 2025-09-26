مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با نفوذ سامانه خنک و بارشی به آسمان استان، بارش باران از عصر امروز آغاز شده و از صبح فردا شنبه تا صبح یکشنبه بارش‌ها تشدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ سامانه خنک و بارشی به آسمان گیلان، بارش باران همراه با وزش باد، رعد و برق، مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ، از عصر امروز در سراسر استان آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه دارد.

وی از صدور هشدار سطح نارنجی برای صبح فردا شنبه تا صبح یکشنبه در گیلان خبر داد و افزود: به دلیل شدت بارش باران، بالاآمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال وقوع سیلاب، به ویژه در مناطق غربی گیلان، مردم و مسافران از مستقر شدن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و کشاورزان و باغداران تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و باغی خود بکار برند.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به طوفانی بودن دریای خزر از عصر امروز تا اواسط هفته آینده، گفت: دمای هوای استان در این مدت ۳ تا ۶ درجه در مناطق مختلف کاهش می‌یابد.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۵ درصد است.