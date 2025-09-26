رییس اداره اوقاف و امورخیریه لاهیجان و سیاهکل از توزیع ۸۰۰ بسته نوشت افزار و لوازم تحصیلی بین دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رییس اداره اوقاف و امور خیریه لاهیجان و سیاهکل گفت: همزمان با بازگشایی مدارس ۸۰۰ بسته نوشت افزار در قالب طرح «مهر تحصیلی» بین دانش آموزان کم برخوردار این ۲ شهرستان توزیع شد.

سید محمد جوادپور ارزش بسته‌های اهدایی را ۸۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: طرح مهر تحصیلی، هر سال، در آستانه بازگشایی مدارس و با شناسایی دانش‌آموزان کم برخوردار، از طریق آموزش و پرورش و نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی در شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل اجرا می‌شود.