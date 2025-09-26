به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در بهار امسال ۵.۹ درصد بوده که پایین‌تر از میانگین کشوری یعنی ۷.۳ درصد است.

بهزادفر افزود: نرخ مشارکت اقتصادی هم که نشان‌دهنده جمعیت بیشترِ جویای کار است، در خراسان شمالی ۴۴.۷ درصد و در کشور ۴۱.۲ درصد است.

وی افزود هرچند نرخ بیکاری در استان کمتر از میانگین کشور است، باید توجه داشت که پایین بودن درآمد سرانه خانوار، اشتغال ناقص و بیکاری پنهان همچنان از دغدغه‌های جدی مردم و مسئولان است. بنابراین، ضرورت دارد سیاست‌گذاری‌ها تنها بر کاهش نرخ بیکاری متمرکز نباشد، بلکه اولویت، افزایش کیفیت و پایداری شغل، ارتقای بهره‌وری و بهبود سطح درآمد خانوارها باشد.