پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی: سیاستگذاریها تنها بر کاهش نرخ بیکاری متمرکز نباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی گفت: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در بهار امسال ۵.۹ درصد بوده که پایینتر از میانگین کشوری یعنی ۷.۳ درصد است.
بهزادفر افزود: نرخ مشارکت اقتصادی هم که نشاندهنده جمعیت بیشترِ جویای کار است، در خراسان شمالی ۴۴.۷ درصد و در کشور ۴۱.۲ درصد است.
وی افزود هرچند نرخ بیکاری در استان کمتر از میانگین کشور است، باید توجه داشت که پایین بودن درآمد سرانه خانوار، اشتغال ناقص و بیکاری پنهان همچنان از دغدغههای جدی مردم و مسئولان است. بنابراین، ضرورت دارد سیاستگذاریها تنها بر کاهش نرخ بیکاری متمرکز نباشد، بلکه اولویت، افزایش کیفیت و پایداری شغل، ارتقای بهرهوری و بهبود سطح درآمد خانوارها باشد.