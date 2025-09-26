پخش زنده
۸ سال ایثار، ۱۲ روز مقاومت، فقط بخشی از قدرت ایران اسلامی را به دنیا نشان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح در بیست و دومین یادواره ۷ شهید روستای پهنه کلای شمالی و شهدای دفاع ملی ۱۲ روزه، پیام یادواره شهدا را عزت آفرینی و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور بر اساس ظرفیتهای داخلی دانست.
حجت الاسلام عبدالعلی گواهی با بیان اینکه ۸ سال ایثار و ۱۲ روز مقاومت، فقط بخشی از قدرت ایران اسلامی را به دینا نشان داد گفت: تاثیر یادواره
او دعا را رمز موفقیت، برکت، قدرت و اقتدار کشور دانست وافزود: با اعتماد و ایمان به قدرت خدا همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برطرف می
مسئول عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه همه باید مطیع امر رهبر معظم باشیم تا مشکلی مملکت را تهدید نکند گفت: با تکرار تجربه های تلخ و مخرب در اعتماد به دشمنان، فرصتهای توسعه و آبادانی از دست می رود.