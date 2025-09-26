به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول عقیدتی سیاسی ستاد کل نیرو ‌ های مسلح در بیست و دومین یادواره ۷ شهید روستای پهنه کلای شمالی و شهدای دفاع ملی ۱۲ روزه، پیام یادواره شهدا را عزت آفرینی و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور بر اساس ظرفیت ‌ های داخلی دانست.



حجت الاسلام عبدالعلی گواهی با بیان اینکه ۸ سال ایثار و ۱۲ روز مقاومت، فقط بخشی از قدرت ایران اسلامی را به دینا نشان داد گفت: تاثیر یادواره ‌ های شهدا، بیداری، حق طلبی، فریاد یا حسین (ع) و مقابله با ظلم و ستم در همه کشور ‌ های دنیا است.



او دعا را رمز موفقیت، برکت، قدرت و اقتدار کشور دانست وافزود: با اعتماد و ایمان به قدرت خدا همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برطرف می ‌ شود.



مسئول عقیدتی سیاسی ستاد کل نیرو ‌ های مسلح با تاکید بر اینکه همه باید مطیع امر رهبر معظم باشیم تا مشکلی مملکت را تهدید نکند گفت: با تکرار تجربه های تلخ و مخرب در اعتماد به دشمنان، فرصت ‌ های توسعه و آبادانی از دست می رود.