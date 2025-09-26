

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد گفت این تفاهم نامه با هدف آموزش و ارتقای بهره‌وری فردی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در توانمندسازی و افزایش کارایی نیروی انسانی استان ایفا خواهد کرد.

شاه حسینی افزود: با اجرایی شدن این تفاهم نامه بستر لازم برای بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری در سطوح مختلف فراهم خواهد شد.

معاون استاندار در ادامه افزود: در این نشست، گزارش پیشرفت پروژه‌های بهره‌وری دستگاه‌های مختلف استان به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، بر لزوم پایبندی به برنامه‌های زمان‌بندی شده و تسریع در اجرای پروژه‌ها به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده تاکید شد.

شاه‌حسینی به دیگر مباحث نشست اشاره کرد و افزود: بخش دیگری از جلسه به تشریح جزئیات جایزه ملی مدیریت بهره‌وری اختصاص یافت و قرار شد برنامه‌ریزی‌های لازم و جامع برای حضور فعال و قدرتمند سازمان‌ها و شرکت‌های استان یزد در این رویداد ملی صورت پذیرد.