در نشستی با اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا؛ توافق شدپس از رعایت استانداردهای بینالمللی، زمینههای لازم برای صادرات زعفران تربتحیدریه به ایتالیا فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی نخستین ارتباط رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربتحیدریه با اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در قالب یک وبینار مجازی برگزار شد. این نشست با حضور مسئولان ملی و استانی و با هدف بررسی راهکارهای توسعه ارتباطات تجاری و صادرات محصولات کشاورزی شهرستان تربتحیدریه برگزار گردید.
در این وبینار، رضا جمشیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، آقای جوزپه زامپینی رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، آقای پیرلوجی داگاتا دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و سعید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تربتحیدریه حضور داشتند و با ارتباط مستقیم دو طرف، زمینههای توسعه همکاریهای تجاری و صادراتی مورد بحث قرار گرفت.
سعید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تربتحیدریه، در این نشست با معرفی ظرفیتهای منطقه، موقعیت جغرافیایی شهرستان و ویژگیهای زعفران منطقه، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی تربتحیدریه به عنوان یکی از مراکز علمی و تحقیقاتی، نقش مهمی در توسعه صنعت و کشاورزی منطقه ایفا میکند. همکاری نزدیک بین دانشگاه و بخش صنعت، به ویژه در حوزه زعفران، میتواند باعث ارتقای کیفیت تولید و افزایش صادرات این محصول ارزشمند شود. تربتحیدریه با داشتن ظرفیتهای بالقوه و زیرساختهای مناسب، به عنوان قطب زعفران ایران و جهان شناخته شده و آماده توسعه هر چه بیشتر همکاریهای تجاری و علمی است.
جوزپه زامپینی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، هم در این نشست وبیناری بر گسترش همکاری بدون واسطه تجاری در زمینه صادرات تأکید کرد و گفت: توسعه روابط مستقیم تجاری میتواند فرصتهای مناسبی برای هر دو طرف فراهم آورد.
وی افزود: حدود ۳۰ درصد زعفران ایران به کشور ایتالیا صادر میشود و ما علاقهمند به همکاری با شهرستان تربتحیدریه به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید زعفران در ایران هستیم.
در ادامه نشست، موضوعات مرتبط با شاخصهای صادرات زعفران به کشور ایتالیا و راهکارهای توسعه صادرات این محصول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اهداف دو طرف بیان شد.
در پایان توافق شد که پس از تکمیل و رعایت استانداردهای بینالمللی، زمینههای لازم برای صادرات زعفران تربتحیدریه به کشور ایتالیا فراهم شود تا ضمن تقویت ارتباطات تجاری، به رونق اقتصادی منطقه نیز کمک شود.