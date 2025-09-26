تامین برق، لوله‌کشی آب آشامیدنی، آنتن‌دهی تلفن‌همراه و حفظ محیط زیست منطقه، مهم‌ترین نیازهای این روستا بود که از زبان اهالی، دهیار و مادر شهید منصور امیرمحمدی بیان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نشست صمیمی استاندار کرمان با اهالی روستای دولت‌آباد بهرآسمان فرصتی بود تا مسائل و نیازهای اصلی مردم از جمله تامین آب، برق و ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای بهبود شرایط این منطقه مطرح شود

محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز که با همراهی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل امور عشایری جنوب کرمان و تعدادی از مدیران جنوب استان در این روستا حضور یافت، از پیگیری برای تخصیص اعتبار جهت تامین برق دولت‌آباد خبر داد.

حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی منطقه بهرآسمان، کمک به وضعیت تامین آب شرب لوله‌کشی نیز از سوی استاندار کرمان به مدیران مربوطه تاکید شد.

بخش ساردوئیه دارای سه دهستان، 485 پارچه آبادی و روستا و 40 هزار نفر جمعیت ثابت و تا 100 هزار نفر شناور است.