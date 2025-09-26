به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: مأموران انتظامی گشت کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد حین گشت زنی فعال و سرکشی از طلافروشی‌های سطح حوزه استحفاظی خود، فردی را که با در دست داشتن یک قبضه سلاح کلت کمری قصد سرقت از یک واحد طلا فروشی را داشت پیش از ورود به مغازه در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ میثم گوهری آرانی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه دو تیغه خشاب، یازده تیر جنگی و مقادیری اقلام غیرمجاز دیگر از متهم افزود: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در تحقیقات صورت گرفته اعتراف کرد که قصد سرقت از طلافروشی را داشته که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.