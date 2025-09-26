به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی با اشاره به گردشگر پذیر بودن منطقه اسکو و اهمیت استانداردسازی مسیر‌های دسترسی گردشگران به نقاط هدف گردشگری گفت:کنار گذر جنوبی دانشگاه سهند که پیش از این مسیری فرسوده و یک‌ بانده بود و با مخاطرات ترافیکی زیادی مواجه بود پس از دو سال عملیات بازسازی توسط شرکت عمران به طور کامل به بهره‌برداری رسید.

وی گفت:باند دوم این محور سال گذشته افتتاح شد و تکمیل و راه‌اندازی باند اول آن نیز چند روز پیش به انجام رسید.

فرماندار اسکو تاکید کرد:بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده این کنارگذر به تدریج تکمیل و تا میدان شهید باکری سهند امتداد خواهد یافت تا به عنوان یک کمربند ترافیکی، بار ترافیکی محور‌های درون‌شهری را کاهش دهد.

وی افزود:با بهره‌برداری کامل از این مسیر شهروندان اسکو و سهند و همچنین گردشگران و مسافران روستای تاریخی کندوان خواهند توانست بدون نیاز به ورود به بافت مرکزی شهر مستقیماً به آزادراه سهند دسترسی پیدا کنند.

این کنار گذر که طول آن حدود ۲.۵ کیلومتر است به افتخار شهید محسنی فرمانده شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه حوزه فتح سهند نامگذاری شده است.