قسمت پانزدهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند» امروز جمعه ۴ مهر ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه افق میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بدین ترتیب و در ابتدای برنامه، به مناسبت هفته دفاع مقدس، مستند «بچهی اینجا» به کارگردانی امین قدمی پخش میشود و پس از آن میز نقد مستند با اجرای محسن یزدی و با حضور امین قدمی کارگردان اثر و سعید سبحانی برپا میشود.
«بچهی اینجا» به تهیه کنندگی داوود امیریان روایتی است از زندگی شهید بهنام محمدی که از مدافعان نوجوان خرمشهر بوده است.
این اثر از زبان سیدصالح موسوی نقل میشود ، موسوی که از هم محلهایهای بهنام محمدی بوده و از دوستان نزدیک او محسوب میشده به نقل خاطراتی از این شهید ۱۳ ساله میپردازد.
در بخش بعدی برنامه نرگس مهراجی از اخبار مستند در هفت روز اخیر میگوید و پس از آن مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با موضوع «تجربه ساخت مستند پرتره علامه جعفری» پیش چشم مخاطبان و علاقهمندان به مستند قرار میگیرد.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه افق میرود و تکرار آن سهشنبه شب ساعت ۲۱ است.