به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این طرح با شعار «جوانان در حرکت» در طول تابستان اجرا شد و به گفته مسئولان، حضور پرشور نوجوانان و جوانان در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و امدادی چشمگیر بود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تویسرکان با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان گفت: این دوره‌ها فرصتی ارزشمند برای پرورش توانمندی‌ها و هدایت آنها در مسیر صحیح است و می‌تواند زمینه‌ساز تربیت امدادگران آینده جامعه باشد.

مریم زبده با اشاره به نقش فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، بشردوستانه و ورزشی در غنی‌سازی اوقات فراغت افزود: حضور نوجوانان و جوانان در این برنامه‌ها زمینه فعالیت‌های مؤثر در عرصه‌های امدادی و عام‌المنفعه را فراهم می‌کند و این قشر، سرمایه‌های ارزشمند و مسئولان فردای جامعه به شمار می‌آیند.

در پایان مراسم، از داوطلبان برگزیده طرح «شوق رویش» با اهدای لوح تجلیل شد.