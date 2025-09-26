پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستانی «شوق رویش» جمعیت هلالاحمر تویسرکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این طرح با شعار «جوانان در حرکت» در طول تابستان اجرا شد و به گفته مسئولان، حضور پرشور نوجوانان و جوانان در برنامههای آموزشی، فرهنگی و امدادی چشمگیر بود.
رئیس جمعیت هلالاحمر تویسرکان با تأکید بر اهمیت برنامهریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان گفت: این دورهها فرصتی ارزشمند برای پرورش توانمندیها و هدایت آنها در مسیر صحیح است و میتواند زمینهساز تربیت امدادگران آینده جامعه باشد.
مریم زبده با اشاره به نقش فعالیتهای آموزشی، فرهنگی، بشردوستانه و ورزشی در غنیسازی اوقات فراغت افزود: حضور نوجوانان و جوانان در این برنامهها زمینه فعالیتهای مؤثر در عرصههای امدادی و عامالمنفعه را فراهم میکند و این قشر، سرمایههای ارزشمند و مسئولان فردای جامعه به شمار میآیند.
در پایان مراسم، از داوطلبان برگزیده طرح «شوق رویش» با اهدای لوح تجلیل شد.