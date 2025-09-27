رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: پارک دوبل در مقابل مدارس علاوه بر ایجاد ترافیک شدید، موجب اختلال در جریان تردد روان خودرو‌ها نیز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،سرهنگ علی اصغر زارع افزود: در ساعات ابتدایی صبح و بعد از ظهر که والدین و سرویس مدارس به دنبال دانش آموزان می‌روند بسیاری از رانندگان به دلیل کوتاهی زمان و بی توجهی به قوانین، خودرو‌های خود را در مقابل مدارس پارک می‌کنند، این باعث کاهش دید دیگر رانندگان و ایجاد فضای خطرناک برای دانش آموزان می‌شود.

وی تاکیدکرد: از تمامی والدین خواسته می‌شود که در محل پارک خود دقت بیشتری داشته ودر راستای حفظ حقوق شهروندی از هرگونه پارک دوبل و توقف بی مورد در مقابل مدارس خودداری کنند.