به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پیاده‌ روی خانوادگی با حضور مسئولان شهرستان بدره و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در این همایش، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها، یاد و خاطره دلاورمردی‌های رزمندگان اسلام را گرامی داشتند و فرهنگ ایثار و مقاومت را پاس داشتند.

سرهنگ «میرزایی» فرمانده سپاه ناحیه بدره، در حاشیه این مراسم گفت: این همایش با هدف ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت انسجام و همدلی میان مردم برگزار شد.

در پایان مراسم، به قید قرعه جوایزی به شرکت‌کنندگان اهدا شد که با استقبال گرم خانواده‌ها همراه بود.