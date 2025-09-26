به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،سرهنگ احمد نیکبخت گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز در سطح شهرستان اصفهان، مأموران پایگاه تجسس این شهرستان بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: در این رابطه با تلاش شبانه روزی مأموران انتظامی ۴ سارق شناسایی و طی چند عملیات هماهنگ و ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به ۱۲ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.