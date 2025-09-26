ورودی‌های غیرمجاز به رودخانه سیمینه‌رود در بوکان با هدف حفظ منابع آبی و جلوگیری از تخریب محیط زیست مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، عملیات مسدودسازی ورودی‌های غیر مجاز به رودخانه سیمینه‌رود در محدوده شهری بوکان با همکاری امور منابع آب شهرستان و شهرداری انجام شد.

این اقدام به منظور جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز مصالح رودخانه‌ای و حفاظت از منابع آبی و اکوسیستم‌های طبیعی منطقه صورت گرفته است.

فرماندار بوکان در این باره تاکید کرد که حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی بوده و این اقدام گامی مهم در حفظ امنیت منابع آبی و محیط زیست منطقه به شمار می‌رود.

برداشت‌های غیر مجاز مصالح رودخانه‌ای علاوه بر تهدید زیستگاه‌های طبیعی، می‌تواند به بستر رودخانه آسیب جدی وارد کند و منابع آبی را به خطر بیندازد.