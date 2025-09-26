به مناسبت هفته‌ی دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،دبیر ستاد گرامیداست هفته‌ی دفاع مقدس بخش جرقویه علیا گفت: این برنامه‌ی فرهنگی ورزشی با حضور بیش از ۱۰۰ نفر در رده‌های سنی مختلف از گلستان شهدای گمنام تا گلزار شهدای شهر حسن آباد برگزار شد.

سرهنگ پاسدار احمد عابدی گفت: همایش پیاده روی خانوادگی، پیاده روی کارکنان ادارات، یادواره‌ی شهدا و مسابقات ورزشی از دیگر برنامه‌هایی است که در طول این هفته در جرقویه علیا برگزار می‌شود.

شهر حسن آباد جرقویه با جمعیتی حدود ۵ هزار نفر در مرکز بخش جرقویه علیا و در فاصله‌ی ۴۵ کیلومتری مرکز شهرستان و ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد.