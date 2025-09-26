رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مصرف نان کامل به پیشگیری از دیابت ، فشار خون بالا ، چاقی شکمی کبد چرب و برخی سرطان‌های دستگاه گوارش کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،دکتر حسین بیگلری رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: نان کامل نانی است که از آرد کامل سرشار است و تمام مواد مغذی ، اجزای کافی و سالم گندم در آن وجود دارد و در سلامت انسان و پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر نیز نقش مهمی دارد .

در فرایند نان کامل ،آرد آن تیره‌تر است اما سرشار از مواد مغذی ، ویتامین‌ها و فیبرها است که می‌تواند خیلی از بیماری‌های واگیر را کنترل کند یا کاهش دهد.

وی افزود: در استان کرمانشاه طی آخرین هماهنگی‌هایی که دبیرخانه آرد و نان کامل با هماهنگی استانداری و همکاری های بین بخشی انجام داده است مقرر شد کارخانجات آرد تضمین شده با هماهنگی اداره غله ، آردی را که منتج به تهیه نان کامل می‌شود از مهرماه تولید و ما شاهد تولید نان کامل به صورت پایلوت در برخی از نانوایی‌های استان باشیم .

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه خاطر نشان کرد از نظر قیمتی حداکثر افزایش قیمت نان کامل ، ۲۰ درصد نسبت به نان معمولی است چون فرایند تولید آن کامل تر است .

دکتر حسین بیگلری با اشاره به اینکه شیوع برخی از بیماری‌ها به علت سبک زندگی اشتباه در حال افزایش است گفت نان کامل یکی از راهکارهایی است که در کنار سایر راهکارها مانند ورزش وکنترل استرس می‌تواند تغذیه مناسبی را همراه با سلامتی به دنبال داشته باشد . وی یادآور شد در نان معمولی قسمت عمده ویتامین‌ها تحت عنوان سبوس از نان گرفته می‌شود و باقیمانده آن فواید غذایی کامل را ندارد. نان کامل شامل فیبر، غلات ، ویتامین‌ها و سبوس است اگر در دسترس قرار بگیرد و تولید شود باعث کاهش ابتلا به کبد چرب و چاقی می‌شود و با توجه به اینکه مقدار نمک آن کمتر است در پیشگیری از ابتلا به فشار خون و دیابت نیز اثرگذار است .

مشاور رئیس دانشگاه در امور اجتماعی یادآور شد البته این موارد به آن معنی نیست که نان‌های معمولی خوب نیست اما ایده‌آل ما بهتر از نان معمولی است که از مزرعه تا سفره برای تهیه نان کامل و مفید تلاش می شود. دکتر

حسین بیگلری افزود: در مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور مصوب شده است که سند دانش بنیان امنیت غذا در کشور اجرایی شود که یکی از گزینه‌های آن تامین نان و آرد کامل در سفره مردم است و تمام سازمان‌ها در تولید این فرایند موظف به همکاری شدند که البته در برخی از استان‌ها این مهم آغاز شده و در استان کرمانشاه هم در اوایل مهر ماه آغاز می‌شود زیرا توقع و خواسته مردم استان است .