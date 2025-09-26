به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده حوزه بسیج مقاومت امام حسین شهرستان بیضا گفت: به مناسب هفته دفاع مقدس و با توجه به اعلام سازمان انتقال خون فارس مبنی بر کمبود ذخایر خونی و فرآورده‌های خونی، مردم این شهرستان با مراجعه به واحد سیار انتقال خون در مسجد جامع المهدی شهر بیضا، بیش از ۱۵۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

سرگرد پاسدار کوهکن افزود: این پایگاه روز یکشنبه ۶ مهرماه ساعت ۸ صبح نیز با استقرار در سالن ورزشی حوزه بسیج مقاومت امام حسن مجتبی بخش بانش این شهرستان آماده خون گیری از داوطلبان است.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.