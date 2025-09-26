به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ بر اساس این طرح، شرکت پارس‌خودرو خودروی کوییک GXR-L با رینگ فولادی و ترمز ESC را با موعد تحویل اسفندماه ۱۴۰۴ عرضه می‌کند.

همچنین از محصولات سایپا، خودرو‌های کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و SBR و نیز ساینا S با استاندارد ۸۵‌گانه و SBR ویژه متقاضیان عادی (از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) با موعد تحویل خرداد و تیرماه سال آینده در این طرح ارائه خواهد شد.

ثبت‌نام این مرحله از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۵ مهرماه از طریق سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com انجام می‌شود.

گفتنی است هر کد ملی صرفاً امکان ثبت‌نام یک دستگاه خودرو را خواهد داشت و همچنین متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال باشند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو در این طرح را نخواهند داشت.