پیشفروش ۳ محصول سایپا از فردا
ثبت نام پیشفروش محصولات گروه سایپا ویژه متقاضیان عادی از ساعت ۱۰ صبح فردا ۵ مهرماه آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ بر اساس این طرح، شرکت پارسخودرو خودروی کوییک GXR-L با رینگ فولادی و ترمز ESC را با موعد تحویل اسفندماه ۱۴۰۴ عرضه میکند.
همچنین از محصولات سایپا، خودروهای کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و SBR و نیز ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و SBR ویژه متقاضیان عادی (از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) با موعد تحویل خرداد و تیرماه سال آینده در این طرح ارائه خواهد شد.
ثبتنام این مرحله از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۵ مهرماه از طریق سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com انجام میشود.
گفتنی است هر کد ملی صرفاً امکان ثبتنام یک دستگاه خودرو را خواهد داشت و همچنین متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال باشند، امکان ثبتنام و خرید خودرو در این طرح را نخواهند داشت.
متقاضیان خرید محصولات سایپا برای اطلاع از جزئیات این طرح و مطالعه بخشنامه فروش کلیک کنید.