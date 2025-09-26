به مناسبت هفته دفاع مقدس، پیاده‌روی خانوادگی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و ورزشکاران در شهرستان خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این برنامه صبح امروز با همراهی خانواده‌ها و هیئت‌های ورزشی از مقابل پارک بانوان آغاز و در پارک ملت خوی به پایان رسید. شرکت‌کنندگان در این برنامه ورزشی و فرهنگی با گام‌های استوار یاد و خاطره شهدا و حماسه‌آفرینان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

در پایان این مراسم، ویژه‌برنامه صبحگاهی و نرمش‌های همگانی با حضور خانواده‌ها و ورزشکاران اجرا شد و به قید قرعه به تعدادی از شرکت‌کنندگان جوایزی اهدا شد.