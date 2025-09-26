پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل از اختصاص ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای مطالعه و ساماندهی و احیای بافت تاریخی شهر اردبیل خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ جلیل جباری در نشست تخصصی گردشگری بافت تاریخی و فرهنگی که همزمان با هفته گردشگری برگزار شد، با اشاره به سفر قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان اردبیل گفت: در این سفر ۳۵۰ میلیارد ریال به اعتبارات حوزه میراث فرهنگی استان اضافه شد.
وی افزود: از این میزان ۱۰۰ میلیارد ریال برای مطالعه، ساماندهی و احیای محله تاریخی اوچدکان، ۲۰۰ میلیارد نیز برای تکمیل و احیای سرای زنجیرلو در بازار تاریخی اردبیل و ۵۰۰ میلیارد ریال هم برای حوزههای دیگر اختصاص مییابد.
وی با بیان اینکه نشست تخصصی گردشگری بافت تاریخی و فرهنگی با تمرکز بر ارائه تجربیات موفق در حوزه گردشگری بافت تاریخی برگزار میشود، افزود: یکی از برنامههای این اداره کل برای توسعه سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزاری شبهای فرهنگی با موضوعات مختلف است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه پذیرای پیشنهاد صاحبنظران برای طرح موضوع در شبهای فرهنگی هستیم گفت: نشست اول با عنوان «شب گردشگری بافت تاریخی و فرهنگی» به ارائه تجربه های موفق در حوزه گردشگری بافت تاریخی تمرکز داشت.
جباری اضافه کرد: تلاش میکنیم خروجی این نشست به یک بسته عملیاتی موثر منجر شود تا بتوان از نمونههای طرح شده در جلسه الگو گرفته و بر اساس آنها اقدامات مناسبی در راستای توسعه گردشگری بافت تاریخی انجام داد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نشستهای تخصصی ادامه داد: حفاظت از بافت تاریخی و توسعه گردشگری در این مناطق نیازمند فرهنگسازی در میان ساکنان بافت تاریخی و ایجاد باور در میان مسئولان به منظور اجرای طرح ساماندهی است.
استان اردبیل با بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان در شمالغربی ایران و همجوار با استانهای آذربایجانشرقی، زنجان و کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.