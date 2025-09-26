درهفته دفاع مقدس سردارمعروفی درسخنانی قبل ازخطبه های نماز جمعه کرمان گفت دفاع مقدس شناسنامه ملت ایران در عزت شرف،وحدت و ولایت پذیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین افزود نوآوری خلاقیت،مدیریت جهادی رسالت محوری و مردم داری امروز زاییده دفاع مقدس است.

سردار معروفی گفت امام عظیم الشان جنگ تحمیلی سخت را با بهره گیری از فرهنگ عاشورایی اسلام تبدیل به دفاع مقدس کرد و ما هشت سال توانستیم هم در شکل و هم در محتوا نیمه روز عاشورا را در دفاع مقدس تکرار کنیم؛رزمندگان همه در جبهه ولایت باور بودند،برادرانه جان پناه هم بودند و برای شهادت از هم سبقت می‌گرفتند.

وی افزود اعتقاد قلبی،وحدت مردم وجود نیروهای مسلح به روز و آماده و رهبری امام خمینی باعث پیروزی در دفاع مقدس شدند و همان مولفه ها با هدایت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در دفاع مقدس دوازده روزه اخیر نیز به کمک ملت ایران آمد و باعث پیروزی ما شدند.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین گفت دشمن به دنبال انشقاق ملت و تجزیه است پس امروز از هر روز دیگری ما بیشتر نیازمند وحدت هستیم تا با صبر و استقامت به پیروزی بزرگ برسیم.

سردار معروفی تاکید کرد مسولان هم باید خادم واقعی ملت باشند خود را فدایی ملت بدانند و تلاش کنند مشکلات مردم را حل کنیم