۷ تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش تقریبی ۲۳۸ میلیون تومان در جاده سرخس کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره نظارت وبازرسی جهادکشاورزی مشهد گفت:در بازرسی از یک دستگاه خودروی کمپرسی، مقادیر قابل توجهی کود دولتی شامل انواع اوره، پتاسه و فسفاته کشف شد.
محمد رجبی گفت: بررسیها نشان داد بارنامه خودرو حامل ۱۰ تن جو خوراکی بود که این امر نشاندهنده جعل اسناد و تغییر کاربری کالا برای قاچاق کودهای یارانهای است.
وی افزود:بلافاصله پس از کشف این تخلف، خودروی حامل کالا توقیف و راننده و مالک کالا که در محل حاضر بودند، پس از اخذ اعترافات اولیه بازداشت شدند. پرونده متخلفان برای رسیدگی و صدور حکم، به دادگاه تعزیرات حکومتی ارسال شد.