کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی، از فردا افزایش نسبی دمای بیشینه در اکثر مناطق استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز افزایش باد جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس پیش بینی و دریا در این مناطق متلاطم خواهد شد.

او افزود: تا ظهر امروز با افزایش باد جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وضعیت دریا در این مناطق متلاطم خواهد شد و توصیه می‌شود شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی برای تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری، در طول روز هوا در سواحل و جزایر همراه با غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعد ازظهر و اوایل شب در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر همراه با بارش پراکنده باران و رعد و برق محتمل است و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی خودداری شود.