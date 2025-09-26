پخش زنده
از هشت سال دفاع مقدس تا دوازده روز مقاومت، ملتی در برابر تجاوز ایستاد و مقاومت را معنا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ از نخستین روزهای جنگ تحمیلی هشتساله که ایران با تمام توان در برابر تجاوز بعثیها ایستاد، تا دوازده روز مقاومت جانانه مردم غزه در برابر حملات سنگین اسرائیل، روایت ملتهایی است که با دستان خالی، اما ارادهای استوار، در برابر قدرتهای نظامی ایستادگی کردند. در هر دو جبهه، چیزی فراتر از تجهیزات و تکنولوژی تعیینکننده بود؛ ایمان، وحدت و امید به پیروزی. این ایستادگیها نهتنها مرزهای جغرافیایی، بلکه مرزهای باور و اراده را درنوردید و مفهوم جدیدی از مقاومت را در تاریخ معاصر ثبت کرد.
به همین مناسبت در گزارش زیر مقاومت ملت ایران از دفاع مقدس ۸ ساله تا دفاع مقدس ۱۲ روزه روایت شده است.