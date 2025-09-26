به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس برنامه ریزی‌های انجام گرفته پیکر این هنرمند، پس از تشییع از مقابل تالار وحدت، برای خاکسپاری به شهر لار منتقل می‌شود و صبح فردا شنبه ۵ مهر با حضور هنرمندان موسیقی و مردم لار، به خاک سپرده می شود.

علی اکبر شکارچی، مجید انتظامی، اردشیر کامکار، هوشنگ کامکار، پشنگ کامکار، فاطمه مهاجرانی، بهمن فرمان آرا، حسین علیزاده، ستار اورکی، منوچهر شاهسواری، علی بوستان، مانی جعفر زاده، بابک رضایی، محمد فرشته نژاد، اسحاق شکری، حمیدرضا دیبازر، سوسن اصلانی، محمدعلی مراتی، کارن کیهانی، حمیدرضا تفرشی، قشنگ کامکار، فاضل جمشیدی، محمدرضا درویشی، حسین علیشاپور، کیهان کلهر، ارسلان کامکار، رضا خسروی، سروش انتظامی، شریف لطفی، رضا مهدوی، ابراهیم لطفی، حبیب صبور، محمدرضا تفضلی، ناصر ایزدی، ناصر ایزدی، داود گنجه ای، محمد اله یاری، شروین مهاجر و ... از جمله هنرمندانی هستند که در مراسم تشییع پیکر مرحوم احمد پژمان حضور داشتند.

در بخش ابتدایی این برنامه قطعاتی از آثار منتخب مرحوم احمد پژمان توسط ارکستری مشتمل بر سازهای زهی و بادی در پهنه رودکی پیش روی حاضران در مراسم قرار گرفت.

هوشنگ کامکار در ادامه این مراسم که اجرای آن بر عهده سجاد محمدیانی بود، بیان کرد: واقعا کارهایی که استاد پژمان انجام داده است دربرگیرنده مولفه های متعددی است که تا ابد در دل هنرمندان و علاقه‌مندان موسیقی باقی می ماند. او آثار ارجمندی دارد که من از کردستان تا تهران پیگیر کارهایش بودم.

وی افزود: من و احمد پژمان چندین سال با هم بودیم.‌ روزی رفتم تا وی را ببینم، او دستگاه های بزرگی‌گذاشته بود و من وقتی از او پرسیدم گفت اینها سینتی سایزر است و وقتی گفتم چه کاربردی دارد، کاری کرد که من از این هنرنمایی اش حیرت زده شدم. وقتی هم گفتم دوباره بشنوم، گفت پاک کردم. اینها ویژگی هایی است که نشات گرفته از خلاقیت و آشنایی با علم موسیقی کلاسیک است. او با همه موسیقی ها آشنایی داشت و در عین انسانیت و بزرگی نقش بسیار مهمی در موسیقی داشت. حتی بسیاری از کارگران اطراف محل زندگی اش از رفتن او ناراحت شدند.

کامکار گفت: وقتی در آمریکا هم برای او بزرگداشت گرفتند، شنیدم که با چه عظمتی این رویداد برگزار شده است. من می دانم شما عزیزان در ایران هم از مرگ احمد پژمان ناراحت هستید، چون وقتی من خبر را شنیدم واقعا در بیمارستان بستری شدم. به هر حال کارهای خوب یا بد یک هنرمند بعد از مرگش در دنیا خواهد ماند و اگر کار خوبی انجام داده باشد پروازش جاودانه باقی می ماند همان طور که احمد پژمان تا ابد برای ما جاودانه خواهد شد.

محمدرضا درویشی موسیقی دان، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نواحی هم در ادامه این مراسم تشییع گفت: حدود پنجاه سال پیش که من سال اول دانشکده هنرهای زیبا بودم و آقای هوشنگ کامکار هم سال چهارم همین مجموعه بود ما درسی با مرحوم داریوش صفوت به نام آشنایی با موسیقی ایرانی داشتیم. در آن زمان مرحوم صفوت گفت «طراوت برون می نماید از سر درون»؛ در عرصه هنر طراوات برون چه هست؟ به نظر من آثار فرهنگی هنری ارزشمند و آن سر درون هم باطن هنرمند است که اگر نباشد آثار درجه یک بیرون نمی آید و مرحوم احمد پژمان دربرگیرنده چنین ویژگی‌ های ارزشمندی بود.

مرحوم احمد پژمان از هنرمندان و موسیقی دانان شاخص کشورمان که طی سال‌های گذشته آثار ارزشمندی را پیش روی مخاطبان قرار داده بود، روز هفتم شهریور در لس آنجلس آمریکا دار فانی را وداع گفت.

زنده یاد پژمان متولد ۱۸ تیر ۱۳۱۴ بود. این هنرمند در دوران دبیرستان به فراگیری ویولن نزد حشمت سنجری پرداخت و تئوری موسیقی را نیز نزد حسین ناصحی فرا گرفت. وی در سال ۴۳ با اخذ بورسیه راهی اتریش شد و در آکادمی موسیقی وین به تحصیل آهنگسازی پرداخت. پژمان بعد از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و به عنوان آهنگساز تالار رودکی و استاد موسیقی دانشگاه تهران به کار مشغول شد.

از آثار او در این دوره می‌توان به «اپرای جشن دهقان»، «اپرای دلاور سهند» و «اپرای سمندر» اشاره کرد. این هنرمند در سال ۱۳۵۴ برای ادامه تحصیلات در مقطع دکترای آهنگسازی راهی دانشگاه کلمبیا (نیویورک) شد. که از استادان او در این دوره می‌توان به ولادیمیر اوساچوسکی، جک بیزن و بولانت آرل اشاره کرد.

تولید چند پروژه موسیقایی ماندگار در عرصه های مختلف و ساخت موسیقی فیلم برای چندین اثر شاخص سینمای کشورمان تنها بخشی از فعالیت‌های مرحوم احمد پژمان را شامل می‌شود.

مرحوم احمد پژمان به دلیل خلق بسیاری از آثار ماندگار و دارای کیفیت در حوزه های آهنگسازی و پژوهش همواره به عنوان یکی از مهم ترین و جریان سازترین هنرمندان عرصه موسیقی ایران معرفی شده است.