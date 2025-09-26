سازمان گردشگری ملل متحد امسال همزمان با ۵ مهر شعار «گردشگری و تحول پایدار» را برای روز جهانی گردشگری، انتخاب کرده است. به این مناسبت منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد تهران برنامه‌هایی را در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد گفت: شعار «گردشگری و تحول پایدار» در ادامه روند معنادار انتخاب شعار سال‌های گذشته، در ارتباط مستقیم با اهداف توسعه پایدار و با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در گردشگری مطرح شده است و اهداف متعددی هم دارد، از جمله سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌ها برای جوانان و زنان، حمایت از کسب و کارهای کوچک و استارتاپ‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی.

سید محمدحسین حجازی افزود: منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد نیز به عنوان عضو فعال (UN Tourism) برنامه‌های خود را بر مبنای اهداف شعار سازمان جهانی گردشگری طبقه‌بندی کرده است و ما از امروز جمعه به استقبال روز جهانی گردشگری و هفته تهران می‌رویم.

وی اعلام کرد: با توجه به اینکه آبگینه، صنایع دستی شهر تهران محسوب می‌شود تصمیم گرفتیم امروز برنامه‌های این مجموعه را با کارگاهی از تاریخ هنر شهر تهران و آموزش نقاشی پشت شیشه با عنوان «هنر شفاف» برگزار کنیم. به همین جهت از اساتید نقاشی پشت شیشه دعوت کردیم تا در کنار هنرمندان جوان سه هنرستان شاخص شهر تهران روی پل طبیعت، عموم شهروندان را درقالب ۶۰ میز اجرای نقاشی پشت شیشه، با صنایع دستی پایتخت بیشتر آشنا کنند.

حجازی افزود: از ۸ تا ۱۰ مهر نمایشگاه تخصصی گردشگری در کوشک باغ هنر خواهیم داشت که شامل مجموعه‌ای از رویدادهای مختلف با حضور استارتاپ‌های تخصصی حوزه گردشگری، خودروهای کلاسیک و موتور ادونچر است. در این نمایشگاه شاهد آثار هنرمندان تهران به ویژه زنان هنرمند جوان هستیم و هم بیننده روایت تاریخ شیشه‌گری در پایتخت.

او با بیان اینکه ۹ مهرماه مراسمی با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، پیشکسوتان و چهره‌های تاثیرگذار گردشگری در کوشک باغ هنر خواهیم داشت، گفت: این مراسم با برنامه‌های متنوعی از جمله رونمایی کتاب، رونمایی اپلیکیشن «تهران دیدنی»، برپایی نشست تخصصی و تقدیر از فعالان حوزه گردشگری و همچنین اجرای کارگاه‌ها و نمایشگاه گردشگری همراه خواهد بود.

۱۷ و ۱۸ مهرماه نیز مسابقه کشوری دوچرخه‌سواری تریال آقایان «جام شهدای اقتدار» با مشارکت فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران در بوستان آب و آتش برگزار می‌شود.