به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده سپاه سلماس در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: شهدای فرهنگی در کنار نقش‌آفرینی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، با قلم و اندیشه خود چراغ هدایت نسل‌ها شدند و امروز نیز ادامه راه آنان رسالت بزرگی بر دوش فرهنگیان و معلمان است.

او سرتیپ دوم پاسدار سید کاظم میرکاظمی زاده گفت: عزت و اقتدار ملت ایران مرهون ایثارگری شهدا و رزمندگان است و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

وی گفت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم تلاش دارند باور‌ها و ارزش‌های جوانان را هدف قرار دهند و در این میدان، معلمان و فرهنگیان نقش خط‌شکنی دارند.

فرمانده سپاه سلماس گفت: با تبیین آرمان‌های انقلاب و زنده نگه داشتن یاد شهدا می‌توان نقشه‌های دشمن را خنثی کرد و فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه ساخت.