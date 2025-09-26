

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که باید ساعت ۱۵ شنبه ۵ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلو: آرمین شمسی پور (خوزستان)، حسن میرآقایی (تهران)

۶۰ کیلو: سجاد عباسپور (مازندران)، محمد عشیری (خوزستان)

۶۳ کیلو: محمد جواد ابوطالبی (قم)، مهدی محسن نژاد (خوزستان)

۶۷ کیلو: احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) ایوالفضل امین شرعی (تهران)، ابوالفضل زارع (مازندران)

۷۲ کیلو: ایمان محمدی (خوزستان)، امیر مهدی سعیدی نوا (قم)، احمدرضا محمدیان (خوزستان)

۷۷ کیلو: امیر عبدی (قم)، ابوالفضل عسکری (گلستان)

۸۲: ابوالفضل مهمدی (خوزستان)، محمد ناقوسی (خوزستان)، علی اسکو (خوزستان)

۸۷ کیلو: جمال اسماعیلی (تهران)، محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)

۹۷ کیلو: محمد هادی صیدی (خوزستان)، امیرضا اکبری (مازندران)، امیررضا مرادیان (تهران)

۱۳۰ کیلو: فردین هدایتی (مازندران)، مهدی حسین پور (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، روح الله میکایلی، پرویز زیدوند

ماساژور: جمال حق پناه

مشاور بدنسازی: پرفسور بهمن میرزایی

روانشناس: حسین سلطانی

مربی یوگا: مالک نامی

مدیر پشتیبانی: امیر جشمیدی‌

آنالیزور داوری: سالار آقاولی

سرپرست: امید شایگان