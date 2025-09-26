پخش زنده
اردوی تیم کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال (امید) ۵ تا ۱۳ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که باید ساعت ۱۵ شنبه ۵ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:
۵۵ کیلو: آرمین شمسی پور (خوزستان)، حسن میرآقایی (تهران)
۶۰ کیلو: سجاد عباسپور (مازندران)، محمد عشیری (خوزستان)
۶۳ کیلو: محمد جواد ابوطالبی (قم)، مهدی محسن نژاد (خوزستان)
۶۷ کیلو: احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) ایوالفضل امین شرعی (تهران)، ابوالفضل زارع (مازندران)
۷۲ کیلو: ایمان محمدی (خوزستان)، امیر مهدی سعیدی نوا (قم)، احمدرضا محمدیان (خوزستان)
۷۷ کیلو: امیر عبدی (قم)، ابوالفضل عسکری (گلستان)
۸۲: ابوالفضل مهمدی (خوزستان)، محمد ناقوسی (خوزستان)، علی اسکو (خوزستان)
۸۷ کیلو: جمال اسماعیلی (تهران)، محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)
۹۷ کیلو: محمد هادی صیدی (خوزستان)، امیرضا اکبری (مازندران)، امیررضا مرادیان (تهران)
۱۳۰ کیلو: فردین هدایتی (مازندران)، مهدی حسین پور (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، روح الله میکایلی، پرویز زیدوند
ماساژور: جمال حق پناه
مشاور بدنسازی: پرفسور بهمن میرزایی
روانشناس: حسین سلطانی
مربی یوگا: مالک نامی
مدیر پشتیبانی: امیر جشمیدی
آنالیزور داوری: سالار آقاولی
سرپرست: امید شایگان