رهاسازی یک میلیون متر مکعب آب از سد حسنلو به تالاب سولدوز نقده آغاز شده تا علاوه بر جبران کاهش آب در فصل تبخیر، شرایط مناسبی برای تغذیه و استراحت پرندگان مهاجر فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از آغاز رهاسازی یک میلیون متر مکعب آب از سد حسنلو به تالاب سولدوز خبر داد.

سیداکبر قائمی گفت: این رهاسازی از طریق زهکش سد حسنلو انجام می‌شود و نخستین مرحله آبگیری تالاب در سال آبی جدید است. وی افزود: با این اقدام، بخش زیادی از کمبود آب ناشی از تبخیر تابستانه در تالاب جبران خواهد شد.

قائمی با اشاره به اینکه در حال حاضر تالاب سولدوز دارای بیش از پنج میلیون متر مکعب آب است، اظهار کرد: این آبگیری نقش موثری در احیای زیستگاه پرندگان مهاجر و بومی دارد، به‌ویژه در شرایطی که بیشتر تالاب‌های فصلی منطقه خشک شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر هزاران فلامینگو و نخستین دسته از درنا‌های خاکستری مهاجر برای تغذیه و استراحت وارد تالاب سولدوز شده‌اند. این تالاب به دلیل شرایط آبی مناسب، به یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان در منطقه تبدیل شده است.