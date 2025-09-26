به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

الوصل ۲ - ۱ شارجه

شباب الاهلی ۰ - ۱ العین

- در تیم شباب الاهلی سعید عزت اللهی هافبک ملی پوش ایرانی تا دقیقه ۸۳ بازی کرد و سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی نیز از دقیقه ۷۳ به میدان آمد و در دقیقه ۵ + ۹۰ یک ضربه پنالتی را به هدر داد.

در جدول لیگ امارات تیم العین با ۱۳ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های الوحده (تیم محمد قربانی) با ۱۱ امتیاز دوم و اتحاد کلبا (تیم شهریار مغانلو، سامان قدوس و احمد نوراللهی) و شباب الاهلی (سعید عزت اللهی و سردار آزمون) با ۱۰ امتیاز سوم و چهارم هستند. تیم النصر (تیم مهدی قائدی) با ۷ امتیاز در رده هفتم جای گرفت و تیم البطائح (تیم فرهاد مجیدی) با ۳ امتیاز در رده دوازدهم جای دارد.