جانشین اسبق سپاه نینوای گلستان در یادواره شهیدان روستای تراجیق گالیکش گفت : باید راه ، پیام و آرمان های شهیدان را برای نسل‌های آینده ، همچون حضرت زینب روایت و تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرهنگ پاسدار حسین کریمی اول جانشین اسبق سپاه نینوای گلستان در این مراسم گفت : ما میراث دار شهیدان ، عاشورا ، مکتب امام حسین (ع) و انقلاب اسلامی ۵۷ حضرت امام (ره) هستیم. انقلابی که تمام مبادلات دنیا را بر هم ریخت.

وی توکل و ایمان به خداوند ، در صحنه بودن مردم ، تفکر و اندیشه عاشورایی امام حسین را به عنوان رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی برشمرد .

سرهنگ کریمی اول هدف دشمن در جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و در باره مقابله با دشمن گفت : با دشمن امروز نمی‌شود فقط با زبان برخورد کرد ، بلکه باید با قدرت و زور متقابل با او مقابله کرد زیرا دشمن به نزدیک‌ترین کسانش هم رحم نخواهد کرد و دشمن باید بداند که ما با سلاح ایمان و سلاح‌های متعدد و موشک‌های پیشرفته ایستاده‌ایم و ما امروز با تفکر و اندیشه الهی و اسلامی مجهز هستیم ، چون دشمن دنبال امپراتوری استکباری است.

این مراسم معنوی که با حضور روحانیان و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های مینودشت و گالیکش ، قشرهای مختلف مردمی در مسجد جامع روستای تراجق از بخش مرکزی گالیکش برگزار شد ، با برنامه فرهنگی از جمله سرود و نوحه خوانی همراه شد.