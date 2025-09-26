به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال کلاسیک و ماندگار «شرلوک هلمز»، از امشب روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

این مجموعه تلویزیونی محبوب، داستان‌های جذاب و پر از هیجان کارآگاه برجسته‌ جهان ادبیات جنایی، شرلوک هلمز را با همراهی همکار وفادار و همیشگی‌اش، دکتر واتسون، روایت می‌کند.

در هر قسمت، مخاطبان شاهد مواجهه این دو شخصیت افسانه‌ای با معما‌های پیچیده و پرونده‌های جنایی تازه‌ای خواهند بود که با هوش برتر، دقت نظر و تحلیل‌های علمی خود به آنها رسیدگی می‌کنند و گره‌های داستان را یکی پس از دیگری باز می‌کنند.

یکی از نقاط عطف داستان‌های «شرلوک هلمز»، داستان معروف «اتود در قرمز لاکی» است که در آن، برای اولین بار آشنایی این دو همراه جدانشدنی در آزمایشگاه دانشگاه توسط شخصیت استامفورد شکل می‌گیرد و نقطه شروع همکاری بی‌نظیر آنها در کشف حقایق و مبارزه با جنایتکاران است.

علاقه‌مندان به آثار کلاسیک و داستان‌های معمایی می‌توانند هر شب ساعت ۲۱ سریال را از شبکه تماشا دنبال کنند، همچنین بازپخش این سریال را نیز هر روز ساعت ۵ بامداد و ۱۲ ظهر از شبکه تماشا مشاهده کنند.

«نردبان» با حمید احمدی لاری روی آنتن می رود

جدیدترین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» با حضور حمید احمدی لاری روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

دویست و شصت و چهارمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۴ مهر ماه روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود.

حمید احمدی لاری فیلمساز و پژوهشگر سینمای مستند مهمان نردبان این هفته است؛ او در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره‌ موضوع «پژوهش در سینمای مستند»، سخن می‌گوید. همچنین برش‌هایی از فیلم مستند «صیادان؛ صید کولی کر» مرور می‌شود.

فیلم مستند «صیادان؛ صید کولی کر» در سال ۱۳۵۵ به کارگردانی و فیلمبرداری حمید احمدی لاری ساخته شده است.

تاثیر برجسته و طولانی مدت این مستند بر آثار دیگر در حوزه‌ ادبیات و فرهنگ جنوب، از جمله رمان «کولی کر» نوشته‌ عباس عبدی، قابل مشاهده است.

در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، اصغر احمدپور در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره‌ «امر واقع و ادوارد وستون» سخن می‌گوید و از این دریچه، نگاهی به کارنامه و آثار هنری ادوارد وستون دارد.

ادوارد وستون عکاس مشهور آمریکایی است که به دلیل نگاه خاصش به اشیا و دنیای پیرامون، شهرت پیدا کرده است.

گویی برای او، اشیایی که در تجارب روزمره به کار می‌رفت به صورت پیکره‌هایی زنده و اندام‌وار درآمده بود.

در بخش «و اینک مستند»، کارنامه هنری ویم وندرز مرور می‌شود.

«کارگاه تجربه» این هفته نیز اختصاص به کن برنز دارد ، همچنین برش‌هایی از گفت‌و‌گو با احسان رجبی پخش می‌شود.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.

این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.