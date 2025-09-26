پخش زنده
امروز: -
در گرامیداشت هفته دفاع مقدس مسابقه تیراندازی با سلاح کمری در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس، تربیتبدنی تیپ ۲۶۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران مسابقه نمادین تیراندازی با سلاح کمری را در سالن تیراندازی اداره ورزش و جوانان شهرستان خوی برگزار کرد.
در این برنامه که با حضور اعضای شورای اداری، شورای تأمین و نیروهای مسلح همراه بود، شرکتکنندگان در فضایی رزمی ـ ورزشی به رقابت پرداختند و جلوهای از آمادگی، همدلی و روحیه حماسی رزمندگان دوران دفاع مقدس بازآفرینی شد.
این اقدام، علاوه بر تجلیل از فرهنگ ایثار و مقاومت، یادآور نقش تعیینکننده ارتش در پاسداری از امنیت و استقلال کشور در دوران دفاع مقدس بود.
در پایان، نفرات برتر این رقابت از سوی برگزارکنندگان مورد تقدیر قرار گرفتند.