به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس، تربیت‌بدنی تیپ ۲۶۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران مسابقه نمادین تیراندازی با سلاح کمری را در سالن تیراندازی اداره ورزش و جوانان شهرستان خوی برگزار کرد.

در این برنامه که با حضور اعضای شورای اداری، شورای تأمین و نیرو‌های مسلح همراه بود، شرکت‌کنندگان در فضایی رزمی ـ ورزشی به رقابت پرداختند و جلوه‌ای از آمادگی، همدلی و روحیه حماسی رزمندگان دوران دفاع مقدس بازآفرینی شد.

این اقدام، علاوه بر تجلیل از فرهنگ ایثار و مقاومت، یادآور نقش تعیین‌کننده ارتش در پاسداری از امنیت و استقلال کشور در دوران دفاع مقدس بود.

در پایان، نفرات برتر این رقابت از سوی برگزارکنندگان مورد تقدیر قرار گرفتند.