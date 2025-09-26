به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: دوره تخصصی پایه دسترسی با طناب با حضور ۲۸ نفر از امدادگران و نجاتگران در این شعبه برگزار شد.

سید سجاد فالی افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با سرفصل‌هایی مانند معرفی طناب، اتصالات و استانداردها، فیزیک و فاکتور‌های سقوط، لوازم شخصی، لوازم و تجهیزات گروهی، کارگاه‌ها و مرورگرها، اصول صعود و فرود در نواحی پرشیب، اصول اولیه سنگ نوردی، بالاکشی در شیب‌های تند، فروددهی در تیرول و انتقال مصدوم آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد بیان کرد: در پایان دوره پس از برگزاری آزمون پایانی به فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند گواهینامه تخصصی داده می‌شود.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.