به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین رونمایی از کتاب نمایشی «دوربرگردان آخر» به قلم طیبه مجتهدی در اراک برگزار شد.

«دوربرگردان آخر» روایتی از یک رزمنده اراکی که ۱۱ سال را در زندان‌های رژیم بعث در اسارت بوده است.

این کتاب به قلم طیبه مجتهدی به رشته تحریر درآمده و روایتگر لحظاتی پر از حادثه و تنش دوران اسارت «رحیم حق‌مه» است.

نویسنده این کتاب گفت: نگارش کتاب ۴ سال زمان برده است، پس از چندین بار نقد و ویرایش در نهایت امروز جشن رونمایی را شاهدیم.

مدیرکل حوزه هنری استان مرکزی نیز در مراسم رونمایی از این کتاب گفت: پراختن به موضوع ادبیات پایداری و مقاومت اولویت حوزه هنری بوده و پرچمداری در این عرصه را بر خود واجب می‌دانیم.

این کتاب با همکاری دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان منتشر شده است.