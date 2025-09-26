به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در بازدید از مرکز تحقیقات و جنگل و مرتع نصرت آباد نور اعلام کرد: این ارقام در مقایسه با گونه ‌ های مشابه قبلی تولید دو برابری در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله دارند.

گل محمدی با اشاره به اینکه تولید و کاشت ارقام مقرون به صرفه چوب صنعتی از اولویت ‌ های این سازمان است گفت: مرکز تحقیقات و جنگل و مرتع نصرت آباد نور از مراکز مهم پژوهشی منابع طبیعی کشور است که دستاورد ‌ های آن می ‌ تواند زمینه تحولات مناسبی در اقتصاد کشاورزی منطقه باشد.



معاون وزیر جهاد کشاورزی هدف از بازدید این مرکز را بررسی روند ترویج طرح الگوی کشت بررسی میدانی راهکار ‌ های ساماندهی منابع آب ‌ های سطحی بیان کرد و افزود: زراعت چوب به عنوان راهکاری مهم برای توسعه کشاورزی اقتصادی> مورد حمایت این سازمان است.

وی همچنین به اهمیت استفاده از نهال سالم اشاره کرد و گفت: با توجه به آماده بودن زیرساخت‌های این مرکز سعی داریم برای مبارزه با ویروس مرکبات به ویژه ویروس تریستزا، آزمایشگاهی تخصصی در مازندران راه اندازی کنیم.