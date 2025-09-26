پخش زنده
ارقام جدید گونه صنوبر با بازدهی دو برابری در مقایسه با گذشته در مازندران تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در بازدید از مرکز تحقیقات و جنگل و مرتع نصرت آباد نور اعلام کرد: این ارقام در مقایسه با گونه
گل محمدی با اشاره به اینکه تولید و کاشت ارقام مقرون به صرفه چوب صنعتی از اولویتهای این سازمان است گفت: مرکز تحقیقات و جنگل و مرتع نصرت آباد نور از مراکز مهم پژوهشی منابع طبیعی کشور است که دستاوردهای آن می
معاون وزیر جهاد کشاورزی هدف از بازدید
وی همچنین به اهمیت استفاده از نهال سالم اشاره کرد و گفت: با توجه به آماده بودن زیرساختهای این مرکز سعی داریم برای مبارزه با ویروس مرکبات به ویژه ویروس تریستزا، آزمایشگاهی تخصصی در مازندران راه اندازی کنیم.
فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با اشاره به دستاوردهای مهم این مرکز گفت: