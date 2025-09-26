پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیش از تمدید مجدد مهلت نام نویسی پذیرش دورههای مهندسی فناوری، کارشناسی حرفهای، کاردانی فنی و کاردانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با اعلام رشته محلهای جدید، مهلت پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای ناپیوسته و دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای ناپیوسته نظام آموزش علمی کاربردی مهر تا دوشنبه ۷ مهر تمدید شد.
با انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای ناپیوسته نظام آموزش علمی کاربردی در ۱۸ شهریور و اطلاعیه تمدید و اصلاحات دفترچه در تاریخهای ۲۴ شهریور و اول مهر، فرصت جدیدی برای داوطلبان در نظر گرفته شد.
با توجه به اعلام رشتهمحلهای جدید و اصلاحات مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش، آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای نام نویسی و انتخاب رشته اقدام نکردهاند، میتوانند تا پایان روز دوشنبه ۷ مهر برای نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.
متقاضیان میتوانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطلاعیهها، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و برای نام نویسی و انتخاب رشته اقدام کنند.
آن دسته از متقاضیانی که قبلاً برای نام نویسی و انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند، میتوانند تا پایان روز دوشنبه ۷ مهر برای مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
رشته محلهای جدید و اصلاحات برنامه پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی علمی کاربردی و رشته محلهای جدید و اصلاحات برنامه پذیرش کاردانی فنی و کاردانی حرفهای دانشگاه جامع علمی کاربردی در مهر ۱۴۰۴ در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قابل مشاهده است.