روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیش از تمدید مجدد مهلت نام نویسی پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری، کارشناسی حرفه‌ای، کاردانی فنی و کاردانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با اعلام رشته محل‌های جدید، مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته و دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش علمی کاربردی مهر تا دوشنبه ۷ مهر تمدید شد.

با انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش علمی کاربردی در ۱۸ شهریور و اطلاعیه تمدید و اصلاحات دفترچه در تاریخ‌های ۲۴ شهریور و اول مهر، فرصت جدیدی برای داوطلبان در نظر گرفته شد.

با توجه به اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش، آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای نام نویسی و انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، می‌توانند تا پایان روز دوشنبه ۷ مهر برای نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.

متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطلاعیه‌ها، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و برای نام نویسی و انتخاب رشته اقدام کنند.

آن دسته از متقاضیانی که قبلاً برای نام نویسی و انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند تا پایان روز دوشنبه ۷ مهر برای مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

رشته محل‌های جدید و اصلاحات برنامه پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی علمی کاربردی و رشته محل‌های جدید و اصلاحات برنامه پذیرش کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی در مهر ۱۴۰۴ در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قابل مشاهده است.